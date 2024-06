Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in Gersheim Rubenheim

Gersheim (ots)

Am 18.06.2024, in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr, wurde ein in der Witters-heimer Straße in Gersheim-Rubenheim abgestelltes schwarzes Mountainbike des Herstellers "Cube" entwendet. Das Rad war mittels Spiralschloss an einem Baum gegen Wegnahme gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

