POL-EL: Salzbergen - Drei verletzte Personen bei Unfall

Meppen (ots) - Am Lambertusweg in Meppen sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 9 und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer ...

