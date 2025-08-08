Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und gestohlener Mercedes

Aalen (ots)

Essingen: Unfall auf B29

Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der B29 auf einen VW auf, dessen 39-jähriger Fahrer abbremste. Dieser wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Schutzplanken. Der Wagen des 26-Jährigen drehte sich um die eigne Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30000 Euro.

Ellwangen: Mercedes gestohlen

In der Nacht auf Freitag wurde ein grauer Mercedes der C-Klasse entwendet. Der Pkw war in der Hauptstraße abgestellt. Es waren die Kennzeichen AA-D155 angebracht. Der Wert wird des älteren Fahrzeuges wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Mercedes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Freitag zwischen 6 Uhr und 11 Uhr zwei Pkw, die in der Oberhofenstraße in Schrezheim parkten. Es handelt sich um einen Honda sowie einen VW. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Rund 1500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Audi A1, der am Feitag zwischen 9.05 Uhr und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Kirchenmauer in der Kirchstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell