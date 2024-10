POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schalke am Dienstag, 15. Oktober 2024, wurden nach jetzigem Stand vier Personen verletzt, ein Kind davon schwer. Eine 48-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 13.50 Uhr auf der Overwegstraße in Richtung Grenzstraße und beabsichtigte in Höhe der Rolandstraße links in diese einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein ...

