Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrerin angefahren und unerlaubt entfernt

Am Freitag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger den Kreisverkehr der Haller Straße zur Willy-Brandt-Straße mit seinem PKW Lotus. Als er aus dem Kreisverkehr ausfuhr, übersah er offenbar eine 59-jährige Radfahrerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert. Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, setzte der 67-Jährige die Fahrt fort. Er konnte kurz darauf ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell