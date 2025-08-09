PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrerin angefahren und unerlaubt entfernt

Am Freitag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger den Kreisverkehr der Haller Straße zur Willy-Brandt-Straße mit seinem PKW Lotus. Als er aus dem Kreisverkehr ausfuhr, übersah er offenbar eine 59-jährige Radfahrerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert. Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, setzte der 67-Jährige die Fahrt fort. Er konnte kurz darauf ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 13:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Diebstahl, In Firma eingestiegen

    Aalen (ots) - Urbach: Brand nach Unkrautentfernung Ein Mitarbieter entfernte am Freitag, gegen 09:20 Uhr mittels eines Gasbrenners Unkraut im unteren Bereich eines Firmengebäudes in der Dieselstraße. Dabei gerieten Teile der Unterkonstruktion der Fassade und Elektrokabel in Brand. Die Feuerwehr Urbach war mit 4 Fahrzeugen und 28 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Es wurde ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:40

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Treibstoff auf Autobahn

    Aalen (ots) - Crailsheim: Fahrstreifenwechsel verursacht Sachschaden Am frühen Freitagmorgen gegen 5:40 Uhr kam es kurz vor der Abzweigung zur Gaildorfer Straße auf der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen soll ein 31-jähriger Fiat-Fahrer ohne, den Blinker zu setzen, vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und hierbei einen dort ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:35

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und gestohlener Mercedes

    Aalen (ots) - Essingen: Unfall auf B29 Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der B29 auf einen VW auf, dessen 39-jähriger Fahrer abbremste. Dieser wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Schutzplanken. Der Wagen des 26-Jährigen drehte sich um die eigne Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren