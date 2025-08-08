Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Diebstahl, In Firma eingestiegen

Aalen (ots)

Urbach: Brand nach Unkrautentfernung

Ein Mitarbieter entfernte am Freitag, gegen 09:20 Uhr mittels eines Gasbrenners Unkraut im unteren Bereich eines Firmengebäudes in der Dieselstraße. Dabei gerieten Teile der Unterkonstruktion der Fassade und Elektrokabel in Brand. Die Feuerwehr Urbach war mit 4 Fahrzeugen und 28 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Rudersberg: Teichpumpe gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 24.07.2025 bis Freitag, 08.08.2025 eine Pumpe der Marke "Oasis" aus einem Gartenteich in der Hauffstraße. Die Pumpe hat einen Wert von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07183 92930.

Kernen/Rommelshausen: In Firma eingestiegen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Firmengebäudes in der Hegnacher Straße ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07151 41798 an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell