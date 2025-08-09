POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste in Murrhardt wohlbehalten zurück
Aalen (ots)
Murrhardt: Vermisstensuche erledigt
Die seit Samstagvormittag vermisste 81-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden und in die Senioreneinrichtung zurück geführt.
Ursprungsmeldung:
Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche
09.08.2025, 16:03 Uhr
Aalen Murrhardt: Vermisstensuche
Seit Samstagvormittag wird aus einer Senioreneinrichtung in der Straße Hohenstein eine 81-jährige Frau vermisst. Die Frau verließ die Einrichtung mit ihrem Rollator zu einem Spaziergang und kehrte bislang nicht zurück. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist es möglich, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche sind neben mehreren Streifenwagen ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zur Bekleidung der Seniorin ist bekannt, dass sie ein blau-rotes Sommerkleid an hat.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de https://www.polizei-bw.de/
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell