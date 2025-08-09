Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste in Murrhardt wohlbehalten zurück

Aalen (ots)

Murrhardt: Vermisstensuche erledigt

Die seit Samstagvormittag vermisste 81-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden und in die Senioreneinrichtung zurück geführt.

Ursprungsmeldung:

Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche

09.08.2025, 16:03 Uhr

Aalen Murrhardt: Vermisstensuche

Seit Samstagvormittag wird aus einer Senioreneinrichtung in der Straße Hohenstein eine 81-jährige Frau vermisst. Die Frau verließ die Einrichtung mit ihrem Rollator zu einem Spaziergang und kehrte bislang nicht zurück. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist es möglich, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche sind neben mehreren Streifenwagen ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zur Bekleidung der Seniorin ist bekannt, dass sie ein blau-rotes Sommerkleid an hat.

