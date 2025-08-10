Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Gerabronn - Schwer verletzter Motorradfahrer

Am Samstag (09.08.2025) befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer gegen 10:30 Uhr die Landstraße 1036 zwischen Langenburg und Blaufelden. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam der 31-Jähriger mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Blaufelden - Brand einer landwirtschaftlichen Fläche

Zwischen Blaufelden und Riedbach geriet am Samstag (09.08.2025) gegen 16:20 Uhr eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an Bundesstraße 290 aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Blaufelden war mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Schwäbisch Hall - Polizeibeamte verletzt

Am Samstag (09.08.2025) wurden zwei Männer im Alter von 24 und 36 Jahren in Schwäbisch Hall in der Färbergasse durch Polizeibeamte einer Personenkontrolle unterzogen. Die beiden alkoholisierten Männer warfen zuvor wahllos Gegenstände um und umher. Nachdem sich die beiden Männer nicht beruhigen ließen, wurden sie in Polizeigewahrsam genommen. Gegen die Polizeimaßnahmen leisteten die beiden Widerstand, beleidigten und bedrohten die eingesetzten Polizeibeamten. Es wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Schwäbisch Hall - Pkw-Brand

Aufgrund technischer Ursache geriet am Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 10:10 Uhr in Schwäbisch Hall in der Von-Palm-Straße ein geparkter Pkw (Daimler) in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell