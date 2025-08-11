Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: Unfälle, Widerstand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall bei Einsatzfahrt

Am Freitagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Streifenfahrzeug der Polizei. Eine 26 Jahre alte Polizistin befuhr mit dem Mercedes gegen 8.40 Uhr die B298 und wollte unter dem Einsatz von Blaulicht und Sondersignal bei roter Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Wetzgau abbiegen. Hierbei stieß sie mit einer entgegenkommenden 59-jährigen Mini-Fahrerin zusammen, die Grünlicht hatte, den Streifenwagen noch erkannte, den Unfall aber nicht mehr verhindern konnte. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Ein 52 Jahre alter Mazda-Fahrer missachtete an der Kreuzung der Daimlerstraße mit der Bargauer Straße die Vorfahrt eines 20-jährigen Audi-Fahrers. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17.40 Uhr. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Böbingen: Mann leistet Widerstand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat gegen 0.15 Uhr ein 65 Jahre alter Mann aggressiv auf dem Schützenfest am Dorfplatz auf, weshalb die Polizei gerufen wurde. Der Mann war stark alkoholisiert und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Er leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, schlug und trat um sich und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Letztlich wurde er zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Heubach: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstag in der Gmünder Straße. Eine 79-jährige erkannte gegen 19.20 Uhr zu spät, dass Fahrzeuge hielten und schob zwei Ford und Audi aufeinander auf. Deren 25 und 34 Jahre alte Fahrer blieben unverletzt, genauso wie die Verursacherin.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Freibades in der Wolf-Hirth-Straße wurde am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr ein BMW beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

