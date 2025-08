Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Schule im Stadtteil Sentrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch (30.07., 16 Uhr) bis Donnerstag (31.07., 07:50 Uhr) in eine Schule an der Sentruper Höhe eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch eine Hintertür in die Schule, durchsuchten ein Büro und flüchteten unerkannt.

Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

