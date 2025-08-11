PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradkontrollen

Aalen (ots)

Sulzbach: Motorradkontrollen

Am vergangenen Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Heilbronn Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung Motorrad durch. Hierzu wurden im dortigen Bereich die K1819, die L1066 und die B39, sowie die B14 kontrolliert. Im Zuge der Kontrollen wurden 17 Krafträder und vier Pkw kontrolliert. Die Kontrollen führten in drei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, in zwei Fällen wurden abgefahrene Reifen festgestellt, in einem Fall ein anderer technischer Mangel und in einem Fall eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Zudem wurden vier Mängelberichte an die Verkehrsteilnehmer ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:47

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallflucht, Einbrüche, Trunkeneitsfahrten

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfall - Zeugen gesucht Am Samstag, 09.08.2025 fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer einer 61-jährigen Honda-Fahrerin ins Fahrzeugheck, als diese verkehrsbedingt auf Höhe des Landratsamtes in der Straße Alter Postplatz halten musste. Die Honda-Fahrerin bemerkte die Kollision mit dem Fahrradfahrer jedoch nicht und setzte ihre Fahrt fort. Als ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:22

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstände, Diebstähle, Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Von Fahrbahn abgekommen Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Toyota-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn und wollte an der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst ausfahren. Dort kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf ehe er im ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:21

    POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Diebstahl, Unfälle

    Aalen (ots) - Hüttlingen/Niederalfingen: Mülleimer in Brand gesetzt Am Sonntag wurde ein Mülleimer für die Entsorgung von Hundekot in der Schlierbachstraße in Brand gesetzt. Derselbe Mülleimer wurde am 4.8. mit Farbe besprüht und bereits am 8.8. ebenfalls in Brand gesetzt. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren