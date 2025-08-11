Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradkontrollen

Aalen (ots)

Sulzbach: Motorradkontrollen

Am vergangenen Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Heilbronn Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung Motorrad durch. Hierzu wurden im dortigen Bereich die K1819, die L1066 und die B39, sowie die B14 kontrolliert. Im Zuge der Kontrollen wurden 17 Krafträder und vier Pkw kontrolliert. Die Kontrollen führten in drei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, in zwei Fällen wurden abgefahrene Reifen festgestellt, in einem Fall ein anderer technischer Mangel und in einem Fall eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Zudem wurden vier Mängelberichte an die Verkehrsteilnehmer ausgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell