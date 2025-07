Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Toilettencontainer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (10.07.2025) an der Straße Am Kräherwald in einem Toilettencontainer Feuer gelegt. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 22.15 Uhr und setzte einen Notruf ab. Durch das Feuer wurde der Container teilweise zerstört. Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den Tätern. Im Zusammenhang mit dem Brand fiel ein etwa 16 bis 18 Jahre alter Mann auf, der zirka 160 Zentimeter groß ist und in Richtung Gaußstraße flüchtete. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

