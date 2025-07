Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Linienbus zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem Mercedes haben sich am Donnerstag (10.07.2025) in der Schwieberdinger Straße zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zugezogen. Ein 34 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Mercedes gegen 13.50 Uhr in der Schwieberdinger Straße Richtung Feuerbach. Vor der Lorenzstraße fuhr er auf dem Rechtsabbiegestreifen und musste an der roten Ampel anhalten. Nachdem er Grün hatte, überholte er den Linienbus der Linie 52, der auf der Geradeausspur unterwegs war. Als er rechts an dem Bus vorbeigefahren war, scherte er auf die linke Spur und stieß mit dem Linienbus zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Businsassen, eine 42 Jahre alte Frau und einen 43 Jahre alten Mann. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mercedesfahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 23.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

