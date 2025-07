POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung von Feuerwehr und Polizei: Weltkriegsbombe in Bad Cannstatt erfolgreich entschärft

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend (09.07.2025) auf einem Kinderspielplatz an der Mühlstraße Stroh und Papier in einer Holzhütte in Brand gesetzt. Eine Passantin entdeckte die Rauchentwicklung gegen 18.45 Uhr und setzte den Notruf ab. Das Feuer, das auf die Hütte überging verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den ...

