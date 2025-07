Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17- und 18-Jährigen geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (10.07.2025) einen 17- und 18-Jährigen im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Pfostenwäldle geschlagen und ausgeraubt. Zwei unbekannte Täter sprachen gegen 23.45 Uhr zunächst die 17- und 18-Jährigen in der Unterführung an und schlugen dann unvermittelt auf die beiden ein. Daraufhin kamen mehrere maskierte Personen hinzu und schlugen ebenfalls auf die beiden ein. Anschließend stahlen die Täter etwa 140 Euro Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

