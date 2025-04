Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Dreiste Ladendiebe

Am Montag verließ ein Trio einen Supermarkt in Wangen ohne zu bezahlen.

Ulm (ots)

Zwei Frauen und ein Mann befanden sich gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Siemensstraße. Das Trio füllte ihren Einkaufswagen mit Waren. Dann verließen sie über den Zugang das Geschäft. Als sie auf dem Parkplatz die Waren in ihr Auto luden, wurden sie vom Personal auf den Diebstahl angesprochen. Unbeeindruckt stiegen sie sofort in ihr Auto und flüchteten mit dem Diebesgut. Die Polizei Uhingen überprüfte kurz darauf die Anschrift der Verdächtigen in Uhingen. Dort wurde das Trio mit dem mutmaßlichen Diebesgut angetroffen. Bei den Personen handelte es sich um eine 41-Jährige mit ihrer 18-jährigen Tochter sowie einem 45-Jährigen. Als die Verdächtigen zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier verbracht werden sollten, leisten die 41-Jährige sowie der 45-Jährige erheblichen Widerstand. Beiden mussten die Handschellen angelegt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beim Revier wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahl und Widerstand. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die 41-Jährige sowie der 45-Jährige in der Vergangenheit bereits wiederholt ähnliche Diebstähle begangen haben.

++++0664853

