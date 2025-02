Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Zuchtanlage - Polizei sucht nach Zeugen

Rastow/Göhlen (ots)

Nachdem die Polizei in Ludwigslust am Dienstagmorgen über einen Einbruch in eine Viehzuchtanlage in Rastow informiert wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen unbekannte Täter am Dienstag in der Zeit von 00:00 bis 08:00 Uhr gewaltsam in die Anlage eingedrungen sein und Zündkerzen sowie diverses Zubehör im Wert von rund 15.000 Euro entwendet haben.

Ein ähnlicher Sachverhalt soll sich im gleichen Zeitraum in einer Biogasanlage in Göhlen bei Ludwigslust ereignet haben. Auch hier wurden durch bislang unbekannte Täter unter anderem Zündkerzen entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 411-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell