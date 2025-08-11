Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallflucht, Einbrüche, Trunkeneitsfahrten

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall - Zeugen gesucht

Am Samstag, 09.08.2025 fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer einer 61-jährigen Honda-Fahrerin ins Fahrzeugheck, als diese verkehrsbedingt auf Höhe des Landratsamtes in der Straße Alter Postplatz halten musste. Die Honda-Fahrerin bemerkte die Kollision mit dem Fahrradfahrer jedoch nicht und setzte ihre Fahrt fort. Als diese kurze Zeit später den Schaden bemerkte und zur Unfallstelle zurückkehrte, war der unbekannte Fahrradfahrer nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 9090.

Weinstadt/Strümpfelbach: Einbruchsversuche scheiterten

Im Zeitraum von Sonntag, 20.07.2025 und Mittwoch, 06.08.2025 versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Endersbacher Straße einzubrechen. Sie versuchten zunächst über die Terrassentür und ein Kellerfenster in das Gebäude einzudringen. Als dies scheiterte, wandten sich die unbekannten Täter der Hauseingangstüre zu und versuchten diese mit massiver Gewaltanwendung aufzuhebeln. Als dies ebenfalls misslang, gaben die Unbekannten ihre Versuche auf und flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Weinstadt/Strümpfelbach: Hausfenster aufgehebelt

In der Zeit von Donnerstag, 07.08. und Freitag, 08.08.2025 versuchten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße zu gelangen. Dazu hebelten sie mit massiver Gewalt an einem Fenster, schafften es jedoch nicht in die Wohnung einzudringen. Der Sachschaden am Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Waiblingen: Scheibe von Restaurant eingeworfen

Unbekannte Täter warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Scheibe eines Restaurants in der Straße Oberer Ring ein, öffneten sodann das Fenster und schafften sich eine Zutrittsmöglichkeit zu den Räumlichkeiten. Noch ist unklar, ob die Unbekannten auch tatsächlich im Gebäude waren, da nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Waiblingen dauern an.

Korb: Betrunken Auto gefahren

Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr wurde ein 61-jähriger BMW-Fahrer in der Lange Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 61-Jährige musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Leutenbach/Nellmersbach: Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Haus in der Robert-Bosch-Straße. Dort wurden systematisch alle Räumlichkeiten nach Wertsachen abgesucht, wobei Schränke und Schubladen aufgerissen und hastig durchwühlt wurden. Zu möglichem Diebesgut ist noch nichts bekannt. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Plüderhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 19:15 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Opel eines 27-Jährigen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle in der Adelberger Straße. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Plüderhausen: In unbewohntes Haus eingebrochen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 30.07. und Samstag, 09.08.2025 über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu einem unbewohnten Haus in der Thomas-Mann-Straße. Dort durchwühlten sie alle Räumlichkeiten und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Schorndorf/Miedelsbach: Trunkenheitsfahrt

Mit etwa 1,6 Promille am Steuer wurde am Freitagabend gegen 23:25 Uhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer in der Rudersberger Straße kontrolliert. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Plüderhausen: In Haus eingedrungen

Unbekannte Täter gelangten im Verlauf des Freitagvormittags in ein Haus in der Straße Münzenhalde. Dazu drückten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Gebäudeinneren öffneten sie mit massiver Gewalt eine weitere Wohnungstür. Es wurde alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Kernen im Remstal: Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

Eine 68-jährige Skoda-Fahrerin fiel am Samstag, gegen 23:55 Uhr in der Endersbacher Straße durch ihre unsichere Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle zur Fahrtüchtigkeit ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille bei der 68-Jährigen. Sie musste zur Blutentnahme und ihren Führerschein sofort abgeben.

