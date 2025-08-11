Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeidrohne im Einsatz, Unfälle, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Aalen: Polizeidrohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Mittwoch, den 13. August 2025, im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen anlässlich des Fußballspiels VfR Aalen gegen Stuttgarter Kickers, die Polizei auch eine Drohne einsetzen wird.

Aalen: Unfall beim Einfahren

Ein 72-Jähriger fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr mit seinem Mercedes von einem Parkplatz am Seitenstreifen in die Wilhelmstraße ein. Dabei übersah er einen VW, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Dessen Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Rainau: Unfallflucht

An einem Parkplatz am Bucher Stausee wurde in der Nacht auf Sonntag ein BMW beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 5000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher versuchte in der Nacht auf Montag über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Schubartstraße einzudringen. Dabei fielen Gläser vom Fenstersims, sodass die Bewohnerin gegen 0.30 Uhr aufwachte. Daraufhin flüchtete der Mann. Hinweise auf diesen bzw. verdächtiger Personen in Rechberg nimmt der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

