Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15./16.05.2025 in eine Metzgerei in der Straße "In den Kapellmatten" ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. Die Kasse wurde aufgebrochen und eine Lagertüre gewaltsam geöffnet, wo eine weitere Kasse aufgebrochen wurde. Das Wechselgeld in beiden Kassen wurde entwendet. Anschließend wurde das Büro durchsucht und in die Kellerräume eingedrungen. Hier wurde die Türe zum Tiefkühler offengelassen, was allein ein Sachschaden von 5000 Euro an verdorbene Ware mit sich brachte. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Kassen und Türen beläuft sich auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht "In den Kapellmatten" gemacht haben, sich zu melden.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell