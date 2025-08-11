Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl, Anlagebetrug

Aalen (ots)

Fellbach/Schmiden: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weiß-rotes Damen-Mountainbike im Wert von 500 Euro. Das Rad war in dieser Zeit in der Merowingerstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert.

Fellbach: Anlagebetrug

Im Mai 2025 wurde eine ältere Frau aus Fellbach auf eine Werbeanzeige für Aktien und Investments in einem sozialen Netzwerk aufmerksam. Darüber gelangte sie in verschiedene Gruppenchats auf einem Messengerdienst, in denen Anlagestrategien diskutiert und unterschiedlichste Aktien beworben wurden. Nach einiger Zeit entschied sich die Geschädigte auch in eine dort beworbene Anlage zu investieren und nahm dabei Kontakt zu der unbekannten Täterschaft auf. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die unbekannten Täter die Geschädigte dazu, einen niedrigen fünfstelligen Betrag zu bezahlen. Sie überwies diese Gesamtsumme an unterschiedliche ausländische Konten, in dem Glauben, dass von dort das beabsichtigte Investment erfolgen würde. Nach einiger Zeit kamen der Geschädigten Zweifel und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Backnang: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Sonntag, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die B14 von Maubach kommend in Richtung Backnang. Auf Höhe des Friedhofes musste ein vor ihm fahrender 76-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der 19-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf den VW des 76-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 76-Jährigen auf einen vor ihm stehenden Citroen eines 68-Jährigen geschoben. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

