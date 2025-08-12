Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vor Verkehrskontrollen geflüchtet

Aalen (ots)

Crailsheim: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Am Montagabend gegen 23:40 Uhr sollte ein Verkehrsteilnehmer in einem Ford im Bereich der Burgbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Polizeibeamten dem Ford-Fahrer ein Anhaltezeichen gegeben hatten, beschleunigte dieser und fuhr davon. In einer Kurve in der Burgbergstraße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Metallpfosten. Der Fahrer des Fords setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Weiter überfuhr er eine Ampel bei Rot und befuhr mehrfach die Gegenfahrbahn wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. An der Ortseinfahrt Crailsheim von Jagstheim kommend hielt der 28-jährige Fahrer des Ford sein Fahrzeug an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, weshalb in der Folge eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Die Ermittlungen des Polizeireviers Crailsheim dauern an, das Polizeirevier sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden.

Satteldorf: Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Polizei

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr befuhr eine Streife die Satteldorfer Hauptstraße. Dort trafen die Polizeibeamten auf zwei Kleinkraftradfahrer, welche beim Erkennen der Beamten beschleunigten und davonfuhren. Die beiden Kleinkraftradfahrer trennten sich, wobei einer der beiden in den Seeweg abbog und dort im Bereich der Straße Am Sägbuck verunfallte. Der 23-jährige Fahrer des Kleinkraftrads versuchte erneut zu flüchten, ehe er im Seeweg gegen einen Baum fuhr und dort endgültig durch die Polizeibeamten angehalten werden konnte. Hier ließ er sein Motorrad auf einen der Beamten fallen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass das Kleinkraftrad technisch verändert wurde. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

