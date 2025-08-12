Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsversuche, Arbeitsunfall, Flächenbrand, Diebstahl und Unfall

Weinstadt/Endersbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag, 07.08. und Montag, 11.08. gewaltsam in Gewerberäumlichkeiten in der Birkelstraße. Dort hebelten sie einen aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten Tabakwaren in bislang unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 65061.

Korb: Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Kassenhaus eines Biergartens im Hörnleskopfweg ein und entwendeten daraus eine Kasse mit Trinkgeld und zwei aufgestellten Spendenboxen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 9500.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Mit einem Stein versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr zunächst die Verglasung der Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Fronackerstraße einzuwerfen. Als dies misslang, versuchten es die unbekannten Täter mit der gleichen Masche an einem Fenster. Als auch dies nicht zum Erfolg führte, flüchteten die unbekannten Täter. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500.

Waiblingen/Hegnach: Arbeitsunfall

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10:15 Uhr auf einem Firmengelände in der Neckarstraße ein Arbeitsunfall. Ein 27-jähriger Arbeiter blieb bei Rückbauarbeiten an einem sogenannten "Brecher" mit seiner Hand in der Maschine stecken und konnte sich nicht selbstständig befreien. Durch die Feuerwehr und mithilfe eines angeforderten Autokrans konnte der 27-Jährige nach mehreren Stunden gerettet werden. Er kam schwerverletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Ebenfalls waren Rettungsdienst und Notarzt, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Winnenden: Unfall durch losen Reifen

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die B14 in Fahrtrichtung Backnang, als sich zwischen den Anschlussstellen Winnenden-Süd und Winnenden/Leutenbach ein Reifen seines Anhängers löste und dieser mit einem VW-Caddy kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Backnang: Diebstahl von Gasflaschen

Auf einem Gelände eines Gartenmarktes in der Weissacher Straße wurde zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 13 Uhr eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein unbekannter Dieb über einen Zaun auf das Gelände und entwendete mehrere leere Gasflaschen. Insgesamt geht man von einem Schaden über tausend Euro aus. Zeugen, welchen etwas verdächtiges Aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Welzheim: Flächenbrand

Am Montag, gegen 16:20 Uhr, sollten auf einem Getreidefeld zwischen Vorderhundsberg und Langenberg Mäharbeiten durchgeführt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte sich aufgrund der Trockenheit des Feldes in Kombination mit der Hitze des Mähdreschermotors ein Brand. Die Feuerwehr Welzheim, die mit drei Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Laut ersten Angaben beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Alfdorf: Wohnhaus durchwühlt

Im Zeitraum vom Mittwoch, 06.08. und Montag, 11.08.2025 verschafften sich unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einem Haus in der Breitestraße. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten alle Schränke und Kommoden und verließen das Haus wieder. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Welzheim bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 07182 92810.

