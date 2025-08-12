PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungsbrand in Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungsbrand

Am Dienstagvormittag brach gegen 8 Uhr ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße aus. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz. Im Gebäude hielten sich zehn Bewohner auf, von denen drei aus dem Obergeschoss durch die Feuerwehr gerettet wurden. Alle wurden durch den Rettungsdienst versorgt und trugen leichte Rauchgasintoxikationen davon. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, umliegende Gebäude waren damit nicht mehr gefährdet. Um kurz nach 8.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Stuttgarter Straße wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Vom Rettungsdienst wurden Herr Oberbürgermeister Frederick Brütting kam an den Brandort, um sich ein persönliches Bild der Rettungs- und Löscharbeiten zu machen und die vorläufige Unterbringung der Bewohner zu koordinieren. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen aus Aalen und Unterkochen mit rund 30 Kräften im Einsatz. Mit Stand 9.15 Uhr ist die Stuttgarter Straße noch voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

