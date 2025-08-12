Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Sulzbach-Laufen: Unfall bei Überholvorgang

Ein 37-jähriger Kleintransporterfahrer befuhr am Dienstag gegen 9 Uhr die Brünststraße von Sulzbach-Laufen in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall, als ihn ein nachfolgender 62-jähriger Motorradfahrer überholen wollte. Während des Überholvorgangs geriet dieser in den unbefestigten linken Seitenstreifen, wobei die Beifahrerseite des Kleintransporters streifte und diese beschädigte. Der 62-Jährige kam zu Fall, verletzte sich dabei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein genauer Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Gaildorf: Pkw beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Seestraße wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr ein Pkw des Herstellers VW Passat durch einen Unbekannten beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Einkaufswagen, welcher einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte. Zeugen, welche etwas zu diesem Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Oberrot: Sachbeschädigung an Sprinter

Am Montag gegen 15:45 Uhr soll in der Rottalstraße auf einem Parkplatz der rechte Seitenspiegel eines Sprinters des Herstellers Mercedes beschädigt worden sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07903 94000 beim Polizeiposten Mainhardt zu melden.

