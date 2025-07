POL-PDLU: Körperverletzung durch Elektroschocker

Römerberg (ots) - Zwischen dem 16.07.25 und dem 18.07.25 kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Uhlandstraße in Römerberg. Unbekannte Täter schlugen die Haustür ein, um so ins Innere des Anwesens zu gelangen. Der gesamte Hausstand wurde durch die Täter durchwühlt. Weiterhin wurde das Gartenhaus aufgebrochen. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zwischen dem 13.07.25 und dem 18.07.25 kam es ebenfalls zu einem Einbruch in ein Reihenhaus ...

