POL-PDLU: Verkehrsunfall im Ostring - Motorradfahrer leicht verletzt

Limburgerhof (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangen Donnerstag (17.07.), in der Zeit zwischen 07:30 Uhr 14:15 Uhr einen E-Scooter, der abgeschlossen an den Fahrradständern am Bahnhof Limburgerhof (Speyerer Straße) stand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: ...

