POL-WAF: Oelde. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (14.05.2025, 12.47 Uhr) in eine Lagerhalle an der Straße Am Ruthenfeld in Oelde eingebrochen. Über zwei Türen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang, stahl unter anderem Elektronikzubehör und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

