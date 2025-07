Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche

Römerberg (ots)

Zwischen dem 16.07.25 und dem 18.07.25 kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Uhlandstraße in Römerberg. Unbekannte Täter schlugen die Haustür ein, um so ins Innere des Anwesens zu gelangen. Der gesamte Hausstand wurde durch die Täter durchwühlt. Weiterhin wurde das Gartenhaus aufgebrochen. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zwischen dem 13.07.25 und dem 18.07.25 kam es ebenfalls zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der St.-Bernhardus-Straße in Römerberg. Die unbekannten Täter stiegen über eine Leiter im rückwärtigen Bereich des Hauses durch ein Fenster, das sie aufhebelten. Anschließend durchwühlten die Täter fast jeden Raum. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer hat in den oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell