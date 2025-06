POL-PDLD: Edenkoben - Kontrolle der Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr

Jockgrim (ots) - In der Zeit von 30.05.25 bis 01.06.25 wurden auf dem Friedhof in Jockgrim bei einigen Gräbern die Grabkreuze entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer fremde Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Friedhofes gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr