Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall auf B14

Ein 25-jähriger VW-Fahrer war am Mittwochmorgen, gegen 05:45 Uhr auf der Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Winnenden unterwegs, als er vermutlich kurz einnickte. Dadurch geriet sein Fahrzeug von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem dort fahrenden Audi einer 22-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Am Mittwoch gegen 05:45 Uhr durchfuhr ein 29-jähriger BWM-Fahrer den Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen. Im Tunnel überholte er einen, auf der linken Fahrspur fahrenden, Seat verkehrswidrig rechts. Als er nach dem Überholvorgang wieder vor dem Seat auf die linke Spur wechseln wollte, schätzte er den Abstand zu einem vor ihm auf der rechten Spur fahrenden LKW falsch ein. Als er versuchte durch die Lücke zwischen Seat und dem LKW zu fahren, kollidierte er mit dem LKW. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell