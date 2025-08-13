Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsversuche, Unfälle, Widerstand bei Verkehrskontrolle

Aalen (ots)

Waiblingen: Wohnung durchwühlt

In der Zeit von Montag 12:00 Uhr und Dienstag, 10:45 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung in der Lerchenstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Weinstadt/Beutelsbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin war am Dienstagnachmittag in der Poststraße unterwegs. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW des Herstellers KG Mobility und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch im Atem der 24-Jährigen wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Die Mercedes-Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf/Schlichten: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 08.08. und Dienstag, 12.08.2025 ein Fenster in der Grabäckerstraße aufzuhebeln und so in die Wohnung zu gelangen. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von etwa 200 Euro am Fenster. Es gelang ihnen jedoch nicht in das Haus einzudringen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal: Radfahrer übersieht Fußgängerin

Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr am Dienstagabend, gegen 18:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Beethovenstraße. Dabei übersah er eine 56-jährige Frau, die soeben aus einem ankommenden Bus ausstieg und stieß mit dieser zusammen. Die Frau stürzte und verletze sich dabei leicht. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Waiblingen: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Am Dienstag sollte gegen 18:30 Uhr ein 18-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der offenbar schneller als zulässig mit seinem E-Scooter im Schlesierweg unterwegs war. Der 18-Jährige versuchte zunächst vor der Polizei wegzufahren, konnte jedoch kurze Zeit später angehalten werden. Er weigerte sich jedoch den Lenker seines E-Scooters loszulassen. Als ein Polizeibeamter danach griff, versuchte er seinen E-Scooter zu beschleunigen und verletzte dadurch den Polizisten leicht am Bein. Der E-Scooter wurde zunächst sichergestellt und der 18-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

