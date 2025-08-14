POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrstreifenwechsel
Aalen (ots)
Ilshofen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel
Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr wollte eine 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg einen 22-jährigen Fiat-Fahrer überholen, als dieser aus Unachtsamkeit die Frau übersah und ebenfalls auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand.
