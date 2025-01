Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Brand in Gewerbehalle - Massive Rauchentwicklung weithin sichtbar

Rösrath (ots)

Am 22. Januar um 11:12 Uhr wurden alle Einheiten der Stadt zu einem Feuer in einem Gewerbebetrieb in Rösrath-Stümpen alarmiert.

Schon auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung aus einer Halle wahrgenommen werden. Nach Eintreffen der ersten Kräfte verstärkte sich die Rauchentwicklung plötzlich. Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch mehrere Trupps im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz eingeleitet. Parallel wurde ein Angriff über das Wenderohr der Drehleiter vorgenommen. Eine angrenzende Kindertagesstätte wurde durch Rettungskräfte begangen, musste aber nicht evakuiert werden.

Im Verlauf des Einsatzes musste der Innenangriff eingestellt werden, da Teile des Daches einzustürzen drohten. Daraufhin sind Kamerad:innen mit Absturzsicherungen über die Drehleiter gesichert, in den Dachbereich vorgegangen. Nach der Demontage einiger Photovoltaik-Elemente konnte das Dach mit Rettungssägen geöffnet werden. Dadurch ließen sich verdeckte Glutnester auffinden. Zusätzlich wurden Fognails in die Dachhaut eingebracht. Gegen 14:10 Uhr war das Feuer in Gewalt.

Neben der gesamten Feuerwehr Rösrath waren Einheiten der Feuerwehren aus Lohmar, Overath und Bergisch Gladbach zur Unterstützung im Einsatz. Des Weiteren wurde der Messzug des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie das Deutsche Rote Kreuz alarmiert. Die Kollegen aus Bergisch Gladbach übernahmen während der Einsatzdauer die Sicherstellung des Grundschutzes im Rösrather Stadtgebiet. Die Drohneneinheit des DRK lieferte Livebilder der Einsatzstelle, die zur Lagebeurteilung herangezogen wurden. Außerdem übernahm das DRK die Verpflegung der Einsatzkräfte. Neben der Rösrather Hygieneeinheit wurde ebenfalls die Hygieneeinheit der Feuerwehr Lohmar angefordert.

Durch die extreme Rauchentwicklung und -ausbreitung wurde eine Bevölkerungswarnung ausgelöst. Nach ausgiebigen Messungen des Messzuges des Rheinisch-Bergischen Kreis konnte die Warnung um 15:52 Uhr wieder zurückgenommen werden.

Um 20:13 Uhr wurde Feuer aus gemeldet. Eine Brandwache durch die Feuerwehr Rösrath wurde bis 23:15 Uhr gestellt.

Insgesamt waren über 180 Einsatzkräfte unter Leitung von Lars Pläsker (stellvertretender Leiter der Feuerwehr Rösrath) über mehrere Stunden in dem Einsatz eingebunden. Im Verlauf des Einsatzes mussten drei Kamerad:innen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation im Krankenhaus untersucht werden. Alle konnten nach ambulanter Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen.

