Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Kellerbrand im Ortsteil Kleineichen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rösrath (ots)

Die gesamte Feuerwehr Rösrath wurde am Abend des 07. Oktober zu einem Kellerbrand in den Ortsteil Kleineichen alarmiert. Um 19:32 Uhr gingen die Melder der Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte befanden sich keine Personen mehr im Haus. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Brandgut nach draußen verbracht und von einem zweiten Trupp nochmals gekühlt.

Um 20:12 Uhr war das Feuer aus und die Lüftungsmaßnahmen wurden fortgeführt. Parallel wurde der Kräfteansatz der Feuerwehr wieder runtergefahren. Um 21:30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Der Brandraum wurde von der Polizei beschlagnahmt und die Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Das Gebäude ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Insgesamt waren bei der Entstehung des Brandes sechs Personen im Gebäude, die im Verlauf des Einsatzes durch den Rettungsdienst gesichtet wurden. Fünf der Personen waren Kinder, die zur Abklärung einem Krankenhaus zugeführt werden mussten. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst mit Kindersitzen der Kinderfeuerwehr für den sicheren Transport.

Die Feuerwehr Rösrath war mit mehr als 50 Einsatzkräften unter Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Rösrath, übermittelt durch news aktuell