Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Oberschule
Haselünne (ots)
Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in die Oberschule an der Kolpingstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten im Anschluss einen Laptop und weitere Schultechnik. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.
