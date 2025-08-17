POL-EL: Haselünne - Einbruch in Oberschule

Papenburg (ots) - Am Samstagmorgen ist es an der Straße Splitting link zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Er war gegen 09:20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Surwold unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. In Höhe der Von- Aelen-Anlage kollidierte das Auto mit der Fußgängerbrücke und ...

