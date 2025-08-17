PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Autofahrer tödlich verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Straße Splitting link zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Er war gegen 09:20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Surwold unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. In Höhe der Von- Aelen-Anlage kollidierte das Auto mit der Fußgängerbrücke und kam anschließend im Kanal zum Stillstand. Das Fahrzeug fing Feuer und der 70-jährige Fahrer konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Neben den aufnehmenden Polizeibeamten, waren die Feuerwehr Papenburg mit 35 Einsatzkräften, zwei RTW-Besatzungen, ein Notarzt und ein Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 11:21

    POL-EL: Lingen - Drei hochwertige E-Bikes gestohlen

    Lingen (ots) - Am vergangenen Mittwochmorgen ist es am Gesundheitszentrum Medicus Wesken, an der Straße Am Wall Süd, zum Diebstahl gleich dreier hochwertiger E-Bikes gekommen. Die ordnungsgemäß verschlossenen Fahrräder der Marke Gazelle, wurden zwischen 08:15 Uhr und etwa 09:30 Uhr von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und abtransportiert. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehr als 9000 Euro. Zeugen ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:20

    POL-EL: Lingen - Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen

    Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag ein etwa 30 Meter langes Kupferkabel von einer Baustelle an der Rheiner Straße gestohlen. Sie verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zum Gelände und transportierten das Diebesgut im Anschluss auf unbekanntem Wege ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei in ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:19

    POL-EL: Schüttorf - Mit 1,3 Promille am Steuer erwischt

    Schüttorf (ots) - Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige war gegen 22:50 Uhr mit seinem BMW auf der "Samernsche Straße" unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren