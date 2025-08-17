Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Autofahrer tödlich verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Straße Splitting link zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Er war gegen 09:20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Surwold unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. In Höhe der Von- Aelen-Anlage kollidierte das Auto mit der Fußgängerbrücke und kam anschließend im Kanal zum Stillstand. Das Fahrzeug fing Feuer und der 70-jährige Fahrer konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Neben den aufnehmenden Polizeibeamten, waren die Feuerwehr Papenburg mit 35 Einsatzkräften, zwei RTW-Besatzungen, ein Notarzt und ein Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

