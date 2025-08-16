Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag ein etwa 30 Meter langes Kupferkabel von einer Baustelle an der Rheiner Straße gestohlen. Sie verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zum Gelände und transportierten das Diebesgut im Anschluss auf unbekanntem Wege ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

