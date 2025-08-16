PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag ein etwa 30 Meter langes Kupferkabel von einer Baustelle an der Rheiner Straße gestohlen. Sie verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zum Gelände und transportierten das Diebesgut im Anschluss auf unbekanntem Wege ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 0
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 11:19

    POL-EL: Schüttorf - Mit 1,3 Promille am Steuer erwischt

    Schüttorf (ots) - Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige war gegen 22:50 Uhr mit seinem BMW auf der "Samernsche Straße" unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:43

    POL-EL: Landkreis - Schwerpunktkontrollen zur Fahrtüchtigkeit

    Landkreis (ots) - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag im gesamten Inspektionsbereich gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit" durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu sensibilisieren, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 07:53

    POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrerin bei Ausweichmanöver gestürzt

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin die Bahnhofstraße aus Richtung Denekamper Straße kommend in Richtung der Einmündung Bahnhofstraße / Bentheimer Straße. Beim Abbiegen nach links musste die Rollerfahrerin einer Fußgängerin ausweichen, die die Bentheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße überquerte. Dabei kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren