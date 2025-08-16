Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mit 1,3 Promille am Steuer erwischt

Schüttorf (ots)

Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige war gegen 22:50 Uhr mit seinem BMW auf der "Samernsche Straße" unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell