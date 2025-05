Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei nimmt vermissten Jugendlichen in Obhut

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der vergangenen Nacht meldete sich ein 14-jähriger Junge bei der Bundespolizei in Erfurt und bat die Beamten um Hilfe. Der Deutsche ist am Vorabend nicht in seine zuständige Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Mitten in der Nacht zeigte er sich hilflos und wusste auch nicht, wie er dorthin zurückgelangen soll.

Bei der Überprüfung des Jugendlichen wurde bekannt, dass er als vermisste Person bei der örtlichen Polizeidienststelle im Ilm-Kreis gemeldet war.

Die Streife der Bundespolizei nahm Kontakt zur ausschreibenden Behörde und der Jugendeinrichtung auf. Der Junge wurde in Schutzgewahrsam genommen. Am frühen Morgen erfolgte die Übernahme des 14-Jährigen durch Mitarbeiter des Jugendheims.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell