POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2024.

Salzgitter (ots) - Einbruchdiebstahl in Schulgebäude, Mittwoch, 30.10.24, 16:00 - 20:30, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Goethestraße Am frühen Mittwochabend kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Schule in der Goethestraße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum ...

mehr