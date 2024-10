Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.10.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Schulgebäude,

Mittwoch, 30.10.24, 16:00 - 20:30, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Goethestraße

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Schule in der Goethestraße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Schulgebäude und betraten dieses anschließend, ohne jedoch Gegenstände zu entwenden. Durch eine Zeugin konnten die augenscheinlich jugendlichen Täter bei der Tatausführung beobachtet und später beschrieben werden. An dem angegangenen Fenster entstand lediglich ein geringfügiger Schaden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Mittwoch, 30.10.24, ca. 21:17 Uhr, 38228 Salzgitter-Osterlinde, Autobahnbrücke A39

Am Mittwochabend kam es an der Autobahnbrücke in Salzgitter-Osterlinde zu zwei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter warfen hartgekochte Eier von der Brücke aus auf die Autobahn und trafen hierbei mindestens zwei durchfahrende Fahrzeuge. Der Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Salzgitter wurde an der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt. Zudem wurde das Fahrzeug eines 56-jährigen Fahrzeugführers aus Sehlde am Dach getroffen, jedoch nicht beschädigt. Glücklicherweise reagierten die Fahrzeugführer besonnen, sodass es zu keinen Unfällen kam und niemand verletzt wurde. Es wurden zwei Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen die tatrelevanten Angaben zu den geschilderten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, Mittwoch, 30.10.24, ca. 10:50 Uhr, 38239 Salzgitter-Watenstedt, Industriestraße-Mitte / Eisenhüttenstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Mittwochvormittag in Salzgitter-Watenstedt. Der 50-jähriger Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine befuhr die Industriestraße-Mitte aus Lebenstedt kommend und wollte in die Eisenhüttenstraße abbiegen. Dabei übersah er, dass vor ihm mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt bei Rotlicht anhalten mussten. Er fuhr zunächst auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Salzgitter auf und schob diesen auf den davor fahrenden Pkw eines 77-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter. Durch die Kollision wurden sowohl der Fahrzeugführer des mittleren Pkw, sowie seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis, Donnerstag, 31.10.24, ca. 07:20 Uhr, 38229 Salzgitter-Engelnstedt, Peiner Straße

Am frühen Donnerstagmorgen konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten stoppten den 57-jährigen Mann aus Berlin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, als dieser mit seinem Pkw die Peiner Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung wahr. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,42 Promille. Zudem konnte der Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

