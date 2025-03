BPOL NRW: Bundespolizei stellt nicht geringe Menge Betäubungsmittel sicher

Kleve - Gronau (ots) - Am frühen Mittwochabend, 05. März 2025 um 19:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden am Bahnhof in Gronau einen 34-jährigen Deutschen. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl gesucht wird. Hiernach ...

