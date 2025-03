Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Tierschmuggel verhindert

Breitenau (ots)

In den Morgenstunden des 21. März 2025 erschien ein Pkw Opel Meriva mit bulgarischer Zulassung am Grenzübergang Breitenau zur Einreisekontrolle. Was die Beamten bei Sichtkontakt des Fahrzeuges stutzig machte, war eine Gitterbox, befüllt mit persönlichen Sachen, auf dem Dach des Pkw`s. Der Grund dafür wurde bei der Kontrolle des Kofferraumes ersichtlich. In diesem befanden sich insgesamt, räumlich abgetrennt, 15 Hunde. Darunter waren 9 Erwachsene Hunde und 6 Welpen, der Rassen Französisch Bulldog und Cocker Spaniel. Das Veterinäramt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde über den Sachstand informiert, welches einen Mitarbeiter vor Ort entsandte. Durch diesen wurden anschließend 13 Hunde, darunter die Welpen mit Mutter sichergestellt und dem nächsten Tierheim zugeführt. Grund der Sicherstellung ist der fehlende Impfschutz und das Alter der Welpen. Gegen den Halter, ein 31-jähriger Deutscher, wurde einen Verfahren gegen das Tiergesundheitsgesetz eröffnet. Nach Rückbau der katastrophal befestigten Gitterbox, konnten sie ihre Reise fortsetzen.

