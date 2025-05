BPOLI EF: Zwei PS mussten gebändigt werden

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Über das zurückliegende Wochenende hinweg beschäftige ein polnischer Staatsangehöriger die Bundespolizei in Erfurt. Ausgangspunkt einer langwierigen Befassung war eine Kontrolle am Freitag im Erfurter Hauptbahnhof. Bei dieser händigte der Mann den Bundespolizisten einen polnischen Ausweis aus. Die Beamten hatten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Karte. Eine Urkundenfachkraft ...

