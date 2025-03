POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Bereits am Freitag, 21. März 2025, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Gegen 11:10 Uhr war der bislang unbekannte Verursacher mit einem braunen/goldfarbenen Kastenwagen in der Niedersachsenstraße unterwegs. An ...

mehr