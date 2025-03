Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 21. März 2025, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 11:10 Uhr war der bislang unbekannte Verursacher mit einem braunen/goldfarbenen Kastenwagen in der Niedersachsenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Stedinger Straße musste er zunächst halten. Als er dann in die Stedinger Straße einfuhr, erfasste er einen 56-jährigen Radfahrer aus Lemwerder, der den Radweg an der Stedinger Straße in Richtung Dunwarden befuhr. Nach dem Zusammenstoß kam der 56-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Verursacher fragte ihn noch nach seinem Befinden, setze seine Fahrt in Richtung Fähranleger dann aber fort. Er wurde beschrieben als

- ca. 80 - 85 Jahre alt - von schlanker und kleiner Statur - trug einen Hut

Wer Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

