Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol zwischen den Ortslagen Wahlen und Oppen

L 369 zwischen Oppen und Wahlen (ots)

Am 15.12.2024 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 369 zwischen den Ortslagen Wahlen und Oppen. Dabei befuhr der 22 Jahre alte, männliche Fahrzeugführer aus Beckingen mit seinem Pkw die o.g. Landstraße in Richtung Oppen. Auf dem abschüssigen Streckenverlauf verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit der rechten Leitplanke und kam nach ca. 50 m an einer Böschung zum Stehen. Der Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

