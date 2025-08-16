Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei hochwertige E-Bikes gestohlen

Lingen (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen ist es am Gesundheitszentrum Medicus Wesken, an der Straße Am Wall Süd, zum Diebstahl gleich dreier hochwertiger E-Bikes gekommen. Die ordnungsgemäß verschlossenen Fahrräder der Marke Gazelle, wurden zwischen 08:15 Uhr und etwa 09:30 Uhr von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und abtransportiert. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehr als 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

