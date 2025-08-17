Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Rollerfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Esterwegen (ots)

Am Samstagmorgen ist es in Esterwegen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen kurz vor 10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Radweg von Breddenberg in Richtung Esterwegen unterwegs. Dort wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden und nach links in eine dortige Stichstraße abbiegenden, 60-jährigen Autofahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Oldenburg geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

